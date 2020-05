Armstrong non ha dimenticato: «Potresti essere Landis e alzarti ogni giorno come un pezzo di merda”

Il discusso documentario ESPN su Armstrong riaccende la vecchia rivalità tra il texano e il suo grande accusatore che lo perdona: “Spero che trovi pace nella vita”

“Potrebbe andare peggio. Potresti essere Floyd Landis e alzarti ogni giorno come un pezzo di merda”.

E’ una delle carinerie spuntate dal documentario su Lance Armstrong prodotto da ESPN. Floyd Landis, a cui fu revocato il Tour de France del 2006 per doping, è anche uno dei grandi accusatori del ciclista americano. Il texano non l’ha mai perdonato. Landis invece sì:

“Provo empatia per lui, anche io ho subito un’umiliazione pubblica e fa male. Vuoi incolpare qualcuno e a volte è più facile la persona più ovvia da incolpare. Può incolpare me, il suo caso sarebbe potuto restare un segreto se non fosse stato per me. Io ho dovuto ripulire la mia immagine. Spero che trovi un po ‘di pace nella sua vita. Non ce l’ho con lui“.

Landis ricorda il periodo delle accuse ad Armstrong: “Non ero sicuro che qualcuno mi avrebbe creduto e se combatti contro ragazzi come Lance, devi dire tutto quello che sai. Pensavo di aver bisogno di persone più forti al mio fianco e sapevo che il governo federale sarebbe stato incline ad aprire un inchiesta. È stata un’esperienza molto traumatica, anche io ho subito una forte umiliazione pubblica”.