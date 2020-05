Arbore: «De Luca è il personaggio del momento, con fratacchione a Fazio si è superato»

Intervista a Repubblica: «È il personaggio del momento. La pandemia non è come la guerra. Sta per tornare in tv con Gegè Telesforo.»

Repubblica intervista Renzo Arbore. A 82 anni torna in televisione con Striminzitic show, dall’8 giugno su Rai 2, in prima serata, insieme allo storico amico Gegè Telesforo.

E’ un sostenitore dell’importanza dell’allegria.

«nei periodi difficili è importante ritrovarla, aiuta a vivere e a guardare al futuro».

Il programma raccoglierà spezzoni di vecchie trasmissioni, come già accaduto altre volte ad esempio “Tagli, ritagli e frattaglie”. È un esperimento, progettato interamente su Zoom, a distanza, durante l’isolamento da pandemia. Nasce con la voglia di far sorridere la gente in un momento in cui c’è un estremo bisogno di tornare a sorridere.

Parla del lockdown. Ci ha insegnato che conta la competenza dice.

«Ringrazio chi si è messo al servizio del paese. Ma la guerra no, non è paragonabile all’emergenza coronavirus. Io venivo da una famiglia benestante e durante la guerra non mangiavamo, vivevamo nel terrore dei bombardamenti, al buio… La fame e quella paura non te le scordi per il resto della vita. Io — lo dico col massimo rispetto nei confronti di chi ha perso i propri cari — resto un positive thinker. Vedo il bicchiere mezzo pieno: abbiamo ancora l’ansia addosso, ma ci riprenderemo».

L’emergenza non ci ha resi più buoni, ma probabilmente ci insegnerà a recuperare l’educazione.

«che non è una parola antica legata all’uso delle posate da pesce; è il gesto di togliersi il cappello per salutare anche se non ci si conosce, come succede a Napoli».

Arbore parla anche del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Lo definisce il personaggio del momento.

«Formidabile. Tempi comici perfetti, dopo aver chiamato “fratacchione” Fabio Fazio ha superato se stesso».