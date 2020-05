Allarme infortuni: in Bundesliga quasi uno a partita, sono già 65 i giocatori fermi

Sul Corsera: il rischio infortuni è aumentato del 266%. In più ci sarà il fattore caldo. «Bisogna ascoltare i segnali del corpo, il rischio del cervello in carenza metabolica»

In Italia gli allenamenti sono ripresi da pochissimo e sono già saltati Pau Lopez, Manolas e ieri Ibrahimovic. Il Corriere della Sera – e non solo il Corriere – dedica un ampio articolo all’allarme infortuni. Ricorda l’allarme dello staff medico del Barcellona: «il primo mese si rischiano 5-10 infortuni».

Ma soprattutto un’analisi dalla Germania, a cura del dottor Joel Mason, ricercatore australiano dell’Istituto di scienze dello sport dell’università di Jena.

Il Corsera definisce i dati non confortanti:

Pietro Trabucchi, già psicologo delle Nazionali di sci di fondo e di Ultramarathon e autore di diversi manuali sulla resilienza, dichiara:

Se non si ascoltano i segnali che dà il corpo e si ha uno stress cronico, può accadere che il cervello in carenza metabolica non riesca a governare la percezione visiva. Il caldo aumenta anche il rischio di infortuni, perché agisce sul sistema nervoso centrale. Refrigerare i vasi principali, come quelli del collo, è la prima cosa da fare».