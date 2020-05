Alcune partite di Premier in chiaro, in Inghilterra si realizza il sogno di Spadafora

Il governo inglese è in trattativa avanzata con i broadcaster per la trasmissione non criptata di alcuni match. Il ministro dello Sport Italiano vorrebbe fare la stessa cosa, ma Sky e Dazn nicchiano

Il sogno di Spadafora si avvererà forse in Inghilterra. Il calcio in chiaro, in tv per tutti. Il governo britannico è in trattativa con i broadcaster, e dopo “una serie di riunioni produttive” si potrebbe arrivare ad una situazione che Oliver Dowden, segretario dello Sport e della Cultura, definisce di win-win, ci guadagnerebbero tutti, insomma.

I diritti tv sono l’unico vero, enorme, motivo per cui i quattro campionati “big” stanno facendo carte false – anzi… protocolli – per riavviare le competizioni in piena estate. E il palinsesto è uno dei grandi argomenti in discussione. In Italia il Ministro dello Sport non ha ancora abbandonato l’idea di “regalare” la Serie A agli italiani, gratis sulla Rai. Ma per ora Sky e Dazn nicchiano (soprattutto per l’ipotesi Rai). In Inghilterra invece le cose sono più avviate.

Sky e BT Sport hanno i diritti per l’esclusiva della diretta della Premier nel Regno Unito, mentre la BBC ha gli highlights. Ma con la prevista ripresa del calcio a porte chiuse, il discorso sull’ampliamento dell’accesso alla tv è apertissimo. Pur sottolineando che i diritti di trasmissione esistenti devono essere rispettati, Dowden ritiene che il sabato pomeriggio sia lo slot adatto alle partite in chiaro. “Penso che ciò crei un’opportunità per noi, e per la Premier League”, ha detto Dowden. “Le trattative sono in corso. Sto avendo discussioni produttive da un paio di settimane con Premier League, EFL e FA. Penso che potremo trovarci in una situazione vantaggiosa per tutti”.