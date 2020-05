Addio tra Juventus e Higuain. Il suo futuro tra il River e il calcio americano

Gonzalo Higuain riprende l’allenamento alla Continassa. Ha concluso la quarantena abbreviata dopo il ritorno a Torino. Potrà rimettersi in pari con i compagni, ma resta l’incognita relativa al suo futuro.

Il Corriere dello Sport scrive che il Pipita è destinato ad abbandonare i colori bianconeri. Lui avrebbe voluto il rinnovo, ma la Juve non è della sua stessa opinione.

“Quale sarà il futuro di Gonzalo? E’ questo l’interrogativo principale, che per ora è senza risposta. Verosimilmente, però, sarà lontano dalla Juve, nonostante lui auspicasse diversamente. La speranza di Higuain era di ottenere un rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, eventualità non in programma però alla Continassa“.