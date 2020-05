Addio a Don Shula coach leggenda del football americano

È morto a 90 anni Don Shula allenatore leggenda del football americano. Il coach più vincente di questo sport: 347 successi. Don Shula, che ha legato il proprio nome a quello dei Miami Dolphins, condusse il team a un record tuttora ineguagliato. Conquistò il Superbowl del 1972 senza nemmeno una sconfitta. Mai più successo. Quattordici successi in quattordici incontri in regular season. Nonostante l’infortunio del quarter-back Bob Griese che si ruppe una gamba nella quinta partita, contro i Chargers. Poi tre vittorie ai play-off e infine il successo nel Super Bowl contro i Washington Redskins.

Ha allenato i Dolphins per 25 stagioni: dal 1970 al 1995. E ha portato la squadra a vincere due Superbowl consecutivi, nel 72 e nel 73. Anche se ovviamente le finali si giocarono l’anno successivo. Tre volte, è uscito sconfitto: nel 1971, nel 1982 e nell’84 anno della sfida tra Dan Marino e Joe Montana. In precedenza, ne aveva perso uno con i Baltimore Colts, nel 1967.

“Qual è la mia eredità?” ha detto una volta al New York Times. “Devi guardare i numeri. È molto importante. Ho allenato 33 anni, vinto la maggior parte delle partite e firmato la stagione perfetta. Quando fai qualcosa che nessun’altra squadra ha fatto, qualcosa che ogni anno viene ricordata al punto che la gente dice: “stanno parlando un’altra volta dei Dolphins?”.

The Miami Dolphins are saddened to announce that Head Coach Don Shula passed away peacefully at his home this morning. pic.twitter.com/MKAtXFA4zd

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) May 4, 2020