Spadafora: «Allenamenti di calcio il 18 maggio? Non lo sappiamo, il protocollo va rivisto»

In tv da Fazio: «Il protocollo Figc è stato ritenuto non adeguato. Immagino gli improperi della Lega dopo questo collegamento. Non è indecisionismo, è rispetto della salute»

Da Fazio è ospite il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora

«Sono d’accordo con le misure, le abbiamo proposte noi. Dal 4 maggio ripresa attività sportiva e motoria nei parchi, l’allenamento degli atleti ritenuti dal Coni e dalle federazioni di rilevanza nazionali. Atleti che dovranno e dovrebbero fare gare. Parliamo di sport individuali».

«Per gli sport di squadra dobbiamo ancora attendere. Il 18 maggio? Sì nella misura in cui arriveremo con i protocolli. Non è incapacità di cedere, o vogliamo penalizzare il calcio. Per questa ripresa è necessario avere protocolli vigili proprio ieri sera il comitato tecnico scientifico ha definito non sufficiente il protocollo, andranno fatti approfondimenti, non è indecisionismo né voglio andare contro il calcio.

Col presidente Gravina ho ottimo rapporto, sta facendo ottimo lavoro Molte leghe si sono già femate. La Lega Serie A non è incline alla possibilità che il governo decida di fermare allenamenti e campionato. Riceviamo pressioni. Il mondo del calcio lo rispetto e lo sostengo, è un’industria importante.

È quello che abbiamo detto noi: “che succede se un giocatore viene trovato positivo? È uno dei rilievi mossi in tutta Europa. Il ministro spagnolo ha detto che ha dubbi, in Olanda hanno già chiuso, la Germania sta provando, Dopo questo collegamento, immagino improperi della Lega Serie A.