Sambia in rianimazione può fermare la Ligue1? «La morte di un soldato non ferma una guerra»

L’Equipe intervista Frédéric Guerra il procuratore di Junior Sambia il calciatore di 23 anni del Montpellier che è in coma artificiale per il coronavirus.

Guerra dice che i medici hanno avviato le procedure per provare a far uscire Sambia dal coma artificiale.

Racconta che

Racconta che Junior Sambia lo ha informato, gli ha detto di essere risultato negativo al tampone – altra notizia importante: c ‘è voluto un secondo tampone per scoprire la sua positività al covid-19 .

«Gli hanno fatto una flebo per idratarlo ma le sue condizioni sono peggiorate, aveva difficoltà a respirare. Lo hanno rianalizzato, gli hanno fatto una Tac (nel testo dice scannerizzato, ndr) ma non hanno trovato traccia di Covid. Hanno quindi deciso di trasferirlo in ambulanza in un altro ospedale con un servizio Covid specializzato, ma l’ambulanza è tornata indietro perché il trasporto non stava andando bene. Lo hanno riportato in rianimazione, messo in coma artificiale e intubato. Hanno poi aspettato giovedì per trasferirlo nell’altro ospedale».