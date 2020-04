Repubblica: il Napoli sospende il suo protocollo sanitario in attesa della decisione di Spadafora

Dopo il nulla di fatto della riunione di ieri del mondo del calcio, anche il Napoli è costretto ad una battuta di arresto. Tutto rimandato alla fine della settimana, quando il ministro dello Sport Spadafora scioglierà il nodo della data in cui far ripartire gli allenamenti.

Repubblica Napoli scrive:

“La data del 4 maggio rischia di slittare (forse di una settimana) e l’ipotesi di una ulteriore frenata ha avuto delle ripercussioni pure sulle manovre in corso a Castel Volturno. Il club azzurro è stato infatti costretto a sospendere a sua volta l’iter del protocollo sanitario messo a punto lunedì, con la regia di Aurelio De Laurentiis. Inutile affrettare la procedura per sottoporre al primo tampone (dei tre previsti) Insigne e compagni, in mancanza della decisione sul ritorno in campo. Se ne riparlerà comunque a breve, però, visto che la fumata potrebbe colorarsi di bianco già nel week-end”.