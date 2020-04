Il Napoli deve ancora discutere del taglio agli stipendi, ma per adesso in casa azzurro tiene ancora banco il problema delle multe che non ha trovato soluzione. Secondo quanto riporta oggi Repubblica potrebbe essere fondamentale la mediazione del tecnico che si sente sempre più parte del gruppo

Il Napoli è pronto a ogni evenienza ed è interesse di tutti uscire in fretta da questa fase di stallo, perché in casa azzurra sono rimaste in sospeso troppe questioni. De Laurentiis e i giocatori dovranno infatti trovare una via di intesa sul congelamento degli stipendi per la pandemia, sui rinnovi contrattuali e soprattutto sull’ammutinamento di novembre. La squadra vorrebbe pagare le multe e chiuderla in modo definitivo, il presidente non ha invece rinunciato a perseguire i suoi dipendenti con la causa per il danno di immagine. Chissà che non sia utile la mediazione di Gattuso, che farà decadere la clausola rescissoria in scadenza giovedì prossimo e si sente dunque ancora più legato alla panchina azzurra. Ringhio può diventare l’arbitro giusto per riportare la pace.