Paolo Rossi: «Saremo come la Russia anni 80: mascherine, guanti, lunghe code ai negozi. E stadi chiusi»

Il Corriere della Sera intervista Paolo Rossi. Racconta che durante questa lunga quarantena sta rivedendo tutte le sue vecchie partite, soprattutto quelle dei Mondiali dell’82.

I campionati, anche per lui, vanno completati.

Anche se non ci sono certezze.

«Certezze non ce ne sono. Siamo in balìa del virus e in questo momento ogni previsione rischia di essere azzardata o, peggio ancora, sbagliata. Se il calcio riparte, significa che stiamo tornando alla vita vera. Soprattutto che i sacrifici della gente chiusa in casa hanno portato dei benefici».