NapoQuiz: Quanto sei tifoso del Napoli?

Secondo appuntamento con il quiz Napolista per mettere alla prova le vostre conoscenze e sfidare gli amici

È giunto il momento del secondo appuntamento del NapoQuiz. Anche le domande di questa settimana sono state realizzate da Armando De Martino che ha deciso di mettere alla prova la vostra conoscenza del Napoli.

Scopriamo insieme quanto siete davvero tifosi e quanto sapere della vostra squadra del cuore cimentandoci in queste 13 domande e poi sfidiamo gli amici per vedere chi è più preparato.

Come sempre esiste una sola regola per tutti, fare affidamento solo sulle proprie conoscenze senza consultare Google per trovare le risposte esatte. Sotto ad ogni domanda apparirà la spiegazione per approfondire le tematiche del questionario.

Se anche voi volete creare il vostro quiz e sottoporcelo, scriveteci a redazione@ilnapolista.it, potreste vedere pubblicate le vostre domande nei prossimi giorni

Se vi foste perso il NapoQuiz su Dries Mertens niente paura eccolo: NapoQuiz-Mertens

Il Napoli è stata l'unica squadra a vincere la Coppa Italia partendo dalla Serie B, contro chi giocò la finale? Juventus Lazio Spal Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi tra questi fu soprannominato " 'O banco 'e Napule"? Vojak Jeppson Sallustro Corretta! Sbagliata! Continua >> Di Fusco eterno secondo portiere azzurro, in quale partita subentrò in attacco? Ascoli- Napoli 1989 Cesena-Napoli 1988 Pescara-Napoli 1990 Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi fu il primo napoletano a segnare in amichevole un gol al Real Madrid? Insigne e Casemiro in Napoli-Real Madrid (Cuomo) Insigne Di Vicino Juliano Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è stato il primo calciatore tesserato del Napoli a vincere un mondiale? Diego Armando Maradona Giuseppe Cavanna Fabio Cannavaro Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi detiene il maggior numero di presenze in Nazionale da calciatore del Napoli? Lorenzo Insigne Ciro Ferrara Fernando De Napoli Corretta! Sbagliata! Continua >> Un calciatore del Napoli detiene il record di 5 reti in una sola partita europea. Di chi si tratta? Careca Giordano Fonseca Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è stato l'autore della prima rete del Napoli dell'era De Laurentiis? Sosa Ignoffo Varricchio Corretta! Sbagliata! Continua >> L'acquisto di Francesco Romano nel 1986 viene considerato da molti il colpo scudetto. Da dove lo prelevò il Napoli? Reggiana Pistoiese Triestina Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi realizzò il gol della Fiorentina contro il Napoli, nella partita scudetto del 1987? Roberto Baggio Alberto Di Chiara Giancarlo Antognoni Corretta! Sbagliata! Continua >> Il primo goal in Serie A del Napoli di De Laurentiis è stato realizzato da? Hamsik Lavezzi Zalayeta Corretta! Sbagliata! Continua >> Un difensore del Napoli vanta una doppietta in Champions League. Di chi parliamo?



Ferrara Fernandez Francini Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è l'allenatore con più presenze sulla panchina del Napoli? Mazzarri Monzeglio Garbutt Corretta! Sbagliata! Continua >>