Moratti: «Dovremmo pensare al prossimo campionato. Rincorrere questo è pericoloso»

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è intervenuto a Radio24, nel corso di Tutti Convocati. Ha parlato anche del campionato. Per lui dovrebbe finire qui.

Sul futuro:

«Il coronavirus porterà un cambiamento in diversi settori non solo nel calcio. Molte nazioni hanno preso un colpo quasi da KO. Questa è una lezione, involontaria, che ci mette nelle condizioni di dover cambiare le cose. Il calcio è fatto per far sognare la gente, la pazzia di comprare un giocatore caro ci sarà sempre. Certo che poi le cifre caleranno, ma saranno comunque diverse da quelle della gente comune»