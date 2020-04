Migliora il calciatore del Montpellier Sambia: è fuori dal coma, respira da solo

Buone notizie, non è più intubato. Ovviamente resta sotto osservazione. Ci sono voluti due tamponi per accertare la sua positività al coronavirus

Arrivano buone notizie da Montpellier. Junior Sambia, il calciatore francese di 23 anni, positivo al coronavirus, è uscito dal coma artificiale e adesso respira da solo. Non è più intubato. Ovviamente è ancora sotto osservazione, ma non ha bisogno di aiuti artificiali. Sambia in un primo momento era stato trovato negativo al covid-19 nonostante avesse problemi respiratori. C’è voluto un secondo tampone per accertarne la positività. La sua vicenda l’abbiamo riportata – da L’Equipe – in questi due articoli. Il primo e il secondo con le dichiarazioni del suo procuratore.