Martedì riunione della Lega per discutere dei diritti Tv

Come riporta l’Ansa è stata convocata per martedì prossimo 21 aprile l’assemblea nazionale della Lega calcio di Serie A per discutere tra gli altri punti anche della questione relativa ai diritti Tv.

Il presidente Dal Pino ha indicato all’ordine del giorno proprio il tema dei “rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-21 e sulla fatturazione e pagamento della sesta rata dei corrispettivi 2019-20”

ma non solo, si tratteranno anche gli scenari per il ritorno alle attività sportive e i relativi protocolli

Ieri sembrava che la Lega Serie A fosse orientata a concedere a Sky e Dazn un rinvio del pagamento dei diritti e anche uno sconto sulla somma da versare nella prossima stagione, oggi il Corriere dello Sport parla di una contropartita che la Lega vorrebbe chiedere ai broadcaster.

“Attenzione, però, perché anche la serie A è pronta a chiedere qualcosa in cambio. E anche da questo punto di vista sono state individuate due strade. Una prevede l’automatico prolungamento di un anno dei contratti in scadenza nel 2021. Insomma, in questo modo i club avrebbero maggiori certezze per il futuro, rinviando l’incognita del nuovo bando, per il quale, secondo molti, si andrebbe incontro a una contrazione dei prezzi. Altrimenti le televisioni che hanno beneficiato dello sconto si dovrebbero impegnare a sostenere la serie A anche per il triennio 2021-24, evitando offerte al ribasso, ma lavorando di comune accordo per garantire solidità al calcio italiano”.