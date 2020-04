Mancini: «Torniamo a giocare, i campi da calcio sono lunghi cento metri, non è pericoloso»

Il Corriere dello Sport intervista il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini.

Pur senza voler entrare nel merito delle decisioni del Governo, si schiera per la ripartenza.

«Dico che dopo così tanto tempo la vita deve riprendere per tutti, magari in modo diverso. Oltre alla chiusura di tutte le attività, dei fallimenti delle aziende, dovremo confrontarci con la depressione. La gente è stanca ».

Sul mondo dello sport:

«Prima di tutto viene la salute ma mi risulta che il mondo dello sport non sia stato colpito dal coronavirus. I casi li contiamo facilmente, soprattutto ad alto livello: venti giocatori in serie A? Non ci arrivo, se escludiamo medici, accompagnatori e staff. … Secondo me lo sport di contatto non è pericoloso, almeno osservando i numeri. … Penso che l’attività possa riprendere: i campi di calcio sono lunghi cento metri, ci sono gli spazi giusti, molti club hanno anche molteplici terreni e spogliatoi diversificati. Riprendiamo a giocare a calcio e vedrete che il calcio aiuterà il Paese».