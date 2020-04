L’Oms suggerisce all’Uefa di fermare il calcio fino a dicembre 2021

Il portale portoghese Veja racconta di una videoconferenza di due ore e mezza durante la quale l’Agenzia ha parlato dei rischi di una seconda ondata di contagi

Secondo quanto scrive il portale portoghese Veja, lo scorso 16 aprile Uefa e Oms avrebbero discusso, in videoconferenza, del futuro del calcio mondiale. Due ore e mezzo di conversazione durante la quale l’Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbe manifestato l’idea di sospendere tutti i campionati fino alla fine del 2021. I toni dell’Oms, scrive Veja, sono stati “perentori” nel mostrare i possibili rischi di nuove ondate di contagi.

Scrive il portale:

“La misura drastica è stata suggerita dopo la presentazione di due epidemiologi dell’agenzia sanitaria mondiale. Sulla base di uno studio sui rischi di nuove ondate di contagio il prossimo anno, i due hanno mostrato gli scenari probabili e ritenuto che la soluzione migliore sarebbe quella di mantenere le competizioni ferme fino alla fine del prossimo anno”.

Ovviamente il parere dell’organizzazione non è vincolante per l’Uefa, che dunque starebbe vagliando l’ipotesi di sospendere solo l’attuale stagione e non anche la prossima.