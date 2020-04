Lombardia, oggi 1565 positivi e 394 morti

Restano in crescita i dati per Bergamo e Brescia. I ricoveri in terapia intensiva rallentano

L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha fatto il consueto punto sull’epidemia di Coronavirus in Lombardia. Oggi i positivi sono +1565 (totale 44.773). Un numero superiore a quello registrato ieri (1047), ma che Gallera ha spiegato dipendere dal doppio dei tamponi fatti rispetto a 24 ore fa.

Ieri non c’erano stati ricoveri in terapia intensiva, oggi se ne contano invece + 18 (1342 in totale), mentre quelli ricoverati in altri reparti sono aumentati di 44 unità (11927).

I decessi restano sempre la nota dolente. Oggi le nuove vittime sono 394. Il totale dei morti per Covid-19 in Lombardia arriva a 7593.

I dimessi sono in linea con il dato di ieri: oggi +530, ieri +548.

I dati, per Bergamo e Brescia restano in aumento. A Bergamo si registrano 236 positivi in più. A Brescia invece 231 nuovi casi. A Milano oggi ci sono 611 positivi in più, di cui 159 a Milano città.

L’assessore Gallera ha definito i dati come positivi. Ma ha aggiunto che sarebbe folle derogare adesso alle misure restrittive introdotte dal governo e seguite dalla popolazione. Proprio grazie alle limitazioni a cui si sono sottoposti i cittadini si intravede uno spiraglio di luce. Occorre continuare a tenere la guardia alta.