Lombardia, crescono ancora i casi a Milano. I morti sono 280 (ieri erano 110)

Il punto sulla situazione nella Regione nella conferenza stampa quotidiana dell’assessore Gallera. +1262 positivi in 24 ore. Le terapie intensive si alleggeriscono ancora

In Lombardia sono +1262 i positivi nell’arco di 24 ore. L’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, ha fatto il punto della situazione nella consueta conferenza stampa quotidiana.

I morti sono 280, raddoppiati rispetto a ieri, quando erano 110. La Lombardia ormai ha superato quota 10mila decessi. Il totale delle vittime di Covid-19, per la precisione, è di 10.901.

Le terapie intensive continuano ad essere meno sotto pressione. Sono 33 i posti che si liberano. I ricoverati in terapie diverse da quella intensiva crescono: +59.

I dati dei contagi sono più o meno in linea con quelli di ieri a Bergamo e Brescia ma in aumento su Milano. Nella provincia sono +481. In città sono +296, il doppio di ieri.