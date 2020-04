L’Olanda va oltre l’Uefa e chiude l’Eredivisie: Ajax primo senza titolo (partono i ricorsi)

Non è però una situazione placida. Perché la federazione prima ha riunito e fatto votare i club (e 16 società su 34 si erano espresse a favore di promozioni e retrocessioni) e poi ha deciso d’imperio di bloccare i passaggi di categoria. Quindi L’RKC e l’Ado den Haag, le ultime due della massima divisione, non scenderanno in Eerste Divisie. Mentre il Cambuur e il de Graafschap non saliranno.

Ma è una classifica buona solo per determinare la partecipazione alle prossime coppe europee, il titolo non viene assegnato. L’Ajax quindi dovrebbe andare direttamente ai gironi di Champions League (Uefa permettendo), l’AZ ai preliminari. Il Feyenoord si qualifica per i gironi di Europa League, con Psv e Willem ai preliminari.

La giostra dei ricorsi è appena cominciata: il Cambuur bloccato in B e annuncia azioni legali. Il Willem poi andrebbe in Europa avendo disputato una partita in più dell’Utrecht, e quest’ultimo contesta la decisione della KNVB sia ai sensi della giustizia ordinaria che di quella sportiva. Il Willem ha una media di 1.69 punti a partita e l’Utrecht 1,64. Per la Uefa va in Europa il Willem.

Utrecht are not happy about the decision to hand Willem II and not them the fifth Europa League spot.

They were in the KNVB Cup final, had played a game less than Willem II and had a better goal difference.

Legal action is set to be taken.

— Dutch Football (@FootballOranje_) April 24, 2020