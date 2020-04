L’Europeo posticipato al 2021 potrebbe non essere più “itinerante”

Secondo il Daily Mail il rinvio potrebbe cambiarne anche il format: alcune città – tra cui Roma – sono in dubbio, e gli stadi sono già occupati da altri eventi

Euro 2020 “itinerante”, non sarà più 2020 e forse nemmeno itinerante. Il rinvio al 2021 del campionato europeo infatti, potrebbe, cambiarne anche il format. Secondo il Daily Mail, il costo la crisi economica ha rimesso in discussione la disponibilità di alcune delle sedi della competizione. E in quasi tutti gli stadi previsti sono già programmati eventi extracalcistici per l’anno prossimo.

Secondo il quotidiano britannico le più dubbiose sarebbero le federazione italiana e spagnola, e l’Uefa starebbe studiando possibili variabili. In più, scrive il Daily News, Ceferin non avrebbe mai del tutto apprezzato la formula “internazionale”, un format scelto dal suo predecessore, Platini.

Un portavoce Uefa dice: “Al momento l’intenzione è di avere le stesse città e lo stesso calendario previsto per il 2020. Ma il nuovo calendario non è stato ancora confermato: siamo in contatto con le 12 città ospitanti e presto saranno fatti ulteriori annunci”.