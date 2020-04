I britannici chiedono di poter starnutire nel gomito di destra, francesi e tedeschi vorrebbero una tassa oltre i sette starnuti al giorno

L’Europa unita esiste, ovunque si starnurtisce nel gomito. Allora, se vi può interessare, da Germania, Francia e Spagna, amici mi informano che il sistema di starnuto antivirus italiano è stato molto apprezzato e tutti sono grati all’Italia… Anche dalla Gran Bretagna segnalano di aver fatta propria questa abitudine e sono grati al nostro Paese… Segnale chiaro che i sudditi di Sua Maestà vogliano ritornare in Europa: chiedono, però, di mantenere le loro identità e perciò vorrebbero poter starnutire solo nel gomito di destra… Credo che si possa accettare…

W l’Europa unita. Da smussare solo qualche piccola cosa: tedeschi e francesi vorrebbero che oltre i 7 starnuti al giorno si pagasse una piccola tassa. Difficile poterli contare tutti questi starnuti senza correre il rischio di evasione, ma il gotha dell’ingegneria europea è già al lavoro per inserire il contatore starnuti nella già inventata app Immuni… Qualche problema con la versione inglese… Il sistema non è in grado di settarsi solo sullo starnuto nel gomito destro… Vabbé, poi si vedrà, tanto per il momento hanno scelto la Brexit… L’Europa unita esiste.