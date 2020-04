L’app anti Covid-19 è quasi pronta: mercoledì. Operativa nella Fase 2

Gli esperti sono vicini all’identificazione di quella più appropriata: bisogna stabilire chi tracciare, se solo i positivi o le fasce più a rischio

I 74 esperti incaricati dal Ministero dell’Innovazione di studiare i 319 progetti di app anti-Covid sono al lavoro. Forse, scrive il Messaggero, già mercoledì si saprà quale app sarà scelta. O almeno così fanno sapere fonti vicine al Ministero.

Ma per avere la disponibilità al download occorrerà ancora tempo. Le app andranno testate e servirà un decreto governativo che regoli la materia, per mettersi al riparo dai ricordi per la gestione dei dati personali e che ne autorizzi la diffusione. Affinché l’app funzioni, infatti, è necessario che sia installata sugli smartphone di almeno il 60% della popolazione.

E’ dunque lecito immaginare che le applicazioni diventino disponibili a partire dalla cosiddetta “fase due”, quando, cioè, ci sarà la riapertura graduale del Paese.

Intanto, gli esperti dovranno porre alcuni paletti imprescindibili. Capire, ad esempio, chi tracciare, se solo i positivi, o le fasce della popolazione più a rischio. E ancora se dovranno essere tracciati gli spostamenti o i contatti tra contagiati e sani. E anche a quale tecnologia fare riferimento: bluetooth o gps?

“L’utilizzo del bluetooth ad esempio, sarebbe più accurato per definire ipotetici contatti pericolosi. Fare affidamento sul gps invece, renderebbe efficace il tracciamento di massa ma sarebbe meno preciso perché, ad esempio, individua due soggetti nello stesso punto anche se su piani diversi di un edificio. Ma si potrebbero anche utilizzare entrambe le tecnologie con maggiori difficoltà nel tenere anonimi i dati del tracciamento e rilanciando la questione privacy”.

Gli esperti studiano anche la possibilità di incrociare i dati raccolti attraverso l’app con quelli delle celle telefoniche o con quelli messi a disposizione da Google e Facebook.