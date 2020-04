In Bielorussia il calcio va avanti, ma allo stadio i tifosi ci mandano i manichini

Bellissima iniziativa della Dynamo Brest: in vendita biglietti virtuali per beneficenza, in cambio le foto di chi li compra vengono attaccate su cartonati a dimensione reale

Il campionato bielorusso va avanti nonostante tutto: la Fifpro, il sindacato mondiale dei giocatori, ha definito la cosa “incomprensibile”, ma d’altra parte il presidente bielorusso, Lukashenko, aveva già curato il virus a pandemia scoppiata: “Bevete tanta vodka“, aveva consigliato.

Ma i tifosi, almeno quelli ancora sobri, semplicemente evitano di andare allo stadio. E al loro posto mandano i manichini. L’iniziativa dei campioni in carica Dynamo Brest: per riempire lo stadio senza compromettere la salute dei suoi sostenitori ha messo in vendita biglietti online virtuali, e in cambio le foto di chi li acquista vengono attaccate su cartonati a dimensione reale. I soldi raccolti vengono poi donati per combattere la pandemia di coronavirus.

Dynamo Brest are selling virtual tickets for it’s games. You can be a cardboard cutout & help fill the stands.

To buy virtual tickets check the link belowhttps://t.co/NAPe19SEb5 pic.twitter.com/RUXzKRiyDS

— FootballAwaydays (@Awaydays23) April 9, 2020