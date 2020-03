“Contro il virus bevete vodka”, e il campionato bielorusso comincia a porte aperte

In totale controtendenza col resto mondo, stasera in programma Energetik-Bate Borisov. Il Presidente: “Fate le saune e lavorate tanto per uccidere il virus”

“Fare la sauna, bere tanta vodka e lavorare molto per uccidere il virus nei vostri organismi”. Viste le prescrizioni anti-virali del Presidente Alexsandr Lukashenko, non sorprende che in totale controtendenza col resto del mondo, il campionato di calcio bielorusso prenderà il via come se la pandemia non esistesse: a porte aperte e amen.

Eppure in Bielorussia sono 51 i casi acclarati di Covid-19, ma oggi si comincia. Primo match Energetik-Bate Borisov. Come riporta Sportmediaset Alexander Aleinik, capoufficio stampa della federcalcio, ha spiegato che “la decisione di giocare regolarmente, e con il pubblico, è stata presa dopo la riunione di martedì scorso in videoconferenza con l’Uefa. Molti campionati sono stati sospesi, noi invece cominciamo adesso perché la nostra stagione calcistica va dalla primavera all’autunno”.