Il Napoli dona uova di Pasqua a medici e infermieri degli ospedali napoletani

Un gesto simbolico di ringraziamento, anche a nome dei tifosi, a chi, in queste settimane, si prende cura degli italiani, anche mettendo a rischio la propria vita

Uova di Pasqua targate Napoli in dono a medici e infermieri degli ospedali napoletani. Un gesto simbolico della Società per ringraziare, anche a nome dei tifosi azzurri, quanti sono impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19.

Le uova, prodotte su licenza ufficiale da Crispo, sono quelle in formato gigante, da 3,5 chili. Vengono generalmente donate a giocatori, staff e dirigenti, che stavolta hanno deciso di rinunciarvi per destinarle a chi, in queste settimane, si prende cura degli italiani, anche mettendo a rischio la propria vita.

Nel comunicato stampa che annuncia l’iniziativa si legge:

“Un uovo gigante si presta ad un consumo in una comunità, e le comunità ospedaliere attive in questo periodo, sono luoghi eccezionali. È un gesto simbolico con il quale la SSC Napoli intende ringraziare anche a nome di tutti i tifosi, i medici e tutto il personale sanitario che senza sosta da settimane, adempie con professionalità ed incredibile senso del dovere, alle proprie responsabilità. Il gesto simbolico della SSCN ha lo scopo di richiamare l’attenzione su questi eroi silenziosi. Grazie”.

La Società sta inviando uova di Pasqua a tutti i reparti impegnati nella lotta al Covid-19, in tutta la regione Campania. In numero proporzionale al numero di posti letto ed alle dimensioni del reparto. Gli ospedali interessati sono:

A.O. dei COLLI -PRESIDIO COTUGNO

IST. TUMORI PASCALE

A,O, SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO

A.O. SAN PIO

P.O. LORETO MARE

A.O.U. ‘FEDERICO II’ DI NAPOLI

A.O. S. G. MOSCATI

A.O. dei COLLI -PRESIDIO MONALDI

OSPEDALE DEL MARE

A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI

P.O. BOSCOTRECASE

P.O. SANT’OTTONE FRANGIPANE ARIANO IRPINO

P.O. MAURO SCARLATO SCAFATI

P.O. MARIA SS. ADDOLORATA EBOLI

P.O. MADDALONI