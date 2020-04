Il Corsport: “Dazn non pagherà i club di Serie A: niente calcio, niente soldi”

La decisione ovviamente non riguarda solo l’Italia. Non verserà l’ultima tranche da 64 milioni. “Mancano troppe partite per far finta di niente”

Il Corriere dello Sport scrive che Dazn comunicherà “nel giro di pochi giorni il temuto stop ai pagamenti dei diritti (niente cammello, dunque niente moneta)”.

Secondo Sportcal, Dazn liquiderà i servizi che gli sono stati consegnati, mentre non lo farà per eventi o partite di competizioni sospese, rinviate o annullate. E soprattutto: altro che anticipi sulla stagione 2020-21, i rubinetti resteranno chiusi finché non vi sarà chiarezza sui calendari.

Per restare alla sola Serie A e a questa stagione, la società Perform, che trasmette sulla piattaforma, ha firmato un contratto da 193 milioni con la Lega (contro i 780 di Sky e gli altri 371 per i diritti all’estero). Di questi, 129 sono stati pagati mentre i restanti 64 resterebbero congelati in cassaforte. Nelle 38 giornate di campionato era previsto che Dazn mandasse in onda, in esclusiva, un totale di 114 match (3 per ogni turno). Il costo medio dei diritti per ogni partita è di 1,7 milioni. Ne mancano davvero troppe – esattamente 38 – per far finta di niente.