Il caso del Pio Albergo Trivulzio dove il virus (e i 70 anziani morti) sono stati tenuti nascosti

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto nelle ultime settimane nel Pio Albergo Trivulzio, storica casa per anziani del capoluogo lombardo. Sono oltre 1300 gli anziani ospitati, e 70 i morti nel mese di marzo. Addebitabili al virus. Un virus che è entrato nell’ospizio ma che la sua proprietà ha occultato. Mentre operatori e pazienti si ammalavano.

Il caso è su Repubblica.

Il 3 marzo, dal Trivulzio è stato allontanato il professor Luigi Bergamaschini, uno dei più qualificati geriatri milanesi. Il motivo era che aveva autorizzato il personale medico ad indossare le mascherine chirurgiche. Le stesse mascherine che sono state vietate a medici e paramedici lo stesso giorno in cui Bergamaschi è stato mandato via.

La denuncia arriva da un sindacalista, Pietro La Grassa. Accusa il direttore generale del Pat, Giuseppe Calicchio.

«Gli anziani morivano e a noi, nonostante l’evidenza dei sintomi, dicevano che si trattava solo di bronchiti e polmoniti stagionali. Il risultato è che ora al Trivulzio abbiamo sette reparti isolati completamente e due vuoti perché non accettiamo più nuovi pazienti. Nella struttura di Merate novanta sono sotto osservazione. Al Principessa Jolanda di via Sassi due reparti sono in isolamento».