Gazzetta: Il Napoli allestisce una zona colloqui a Castel Volturno

Per la ripresa il Napoli non problemi logistici potendo contare dell’Hotel nel centro sportivo di Castel Volturno per l’isolamento dei giocatori, ma resta da risolvere tutta una serie di problemi logistici, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Saranno infatti circa 50 le persone isolate in un primo momento, ma non tutte potranno restare sempre in quarantena e si deve pensare ad allestire un punto d’incontro tra chi è dentro e chi invece è fuori.

Sono quelle che si stanno cercando. Una per esempio potrebbe prevedere l’allestimento di una zona colloqui, per certi versi simile a quelle delle strutture carcerarie. Nel senso che, separati da un plexiglass, potrà avvenire un colloquio fra chi sta dentro e chi invece è fuori e non deve aver contatti. Potrebbe essere il caso del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che magari in quel periodo avrà bisogno di autonomia degli spostamenti visto il suo ruolo, ma poi magari avrà bisogno di vedersi con Rino Gattuso o qualche giocatore.