Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla Fase 2

Si eri svigliata tarda pirchia eri stata sul tirrazina pe vidiri la lune orangia pirchia il timpa bisugnava spardarla in qualichi moda.

Aprilia stava principianna a fari aprilia: ci stiva sulo nu suttila vila d’ummira ma la jurnata prumittiva d’esseri cavuda e clara.

Ma commo è sicure la murta bottana è sicura macari la tilifunata de Catarelli.

“Dutturi, dutturi ancora svigliante ia?”.

M: “Nonsi Catarè viglilanti sugno”.

C: “Ma l’havina sgraduate?”.

M. “Nonsi Catarè”.

C: “Lia mi havi ditta che eri vigilanta”.

M: “A primma matina sugno vigilanti, ma poia addivinta nova cummissaria”.

C: “Allura si trasfurma commo un supiriora?”.

M. “Pricisa”.

C: “Bine, io v’aviva clamata pirchia chiammai il sigritaria del Prifetta e ci avvertì che nuia havimma da pripararci per l’Afasie 2”.

M: “Ma nun ti sinta bona?”.

C: “Nonsi dutturi, mi sinta bine”.

M. “E allura pirchia havimma da priparaci per l’Afasie?”.

C: “Pirchia pari che sta malattie adda viniri”.

M. “Ma fusse n’altira viria?”.

C: “Io non lo saccia”.

M: “Ma forsi havimma da dimandarla allo Sburiona?”.

C: “Ma pirchia iddo lo faci?”.

M: “Faci chia?”.

C: “Lo sburiona”.

M. “Macari caratteri ia”.

C: “Ma havisse da cangiari”.

M: “Pirchia?”.

C: “Si continue a farici accussì la ginte li metta i cuppetielli ncapa”.

M. “Ma iddo accusia è facta, non ci poti fari nihila”.

C: “Ma insumma per st’Afasie 2 commo ci dovimma cumpurtari?”.

M: “Pe mia havimma da annari plana plana”.

C: “Cu i pedia di puorca?”.

M: “Brava, ma sinza fari rummorata”.

C: “Acussia l’Afasia nun te piglie?”.

M: “Esatta”.

C: “Ma poia passa s’Afasie?”.

M. “Sugno mumenta Catarè: addipinna macari da chella che te magna”.

C: “Ma ia bona mangia”.

M. “E che te mangia?”.

C: “Me mangia le primera carcioffola”.

M. “Già le facisti?”.

C: “Sissi, la mea trazzera stavi esposta bine”.

M. “Ma allura me ne havi da purtari picca”.

C: “Alli ordina Cummissaria: li carcioffola stavino per arrivari”.

M: “Gratia”.

C: “Ma commo se li faci?”.

M. “Non lo sapi: o arrustita sulle craunella o a turtiera con le patata novilla”.

C: “E la murta sua”.

M. “E di omnia Afasie… “.

Vincenzo Aiello