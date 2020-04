Dialogo tra Montalbano e Catarella sui manager

“Ma poi chi ia chista Colaa?”. “E’ nu managerra”. “Ma chi l’havi vutata?”. “Niuna pinsa: quanno stamma nella merde acclamana a una di chista”

Eri passati macari la Pasque e pariva che il cieli vulisse fari nu puca di pioggie di aprilia o forsa no. Sutta sutta inveci la bona stascione stavi quatte come un animalia servatica prunta a viniri fora per famma di ciba.

Muntilbano si stavi vivenna la su ciriconata de caffia: chilla eri il mumenta della jurnata che ci piaciva plus pirchia eri cume suspesa nell’artificiala suspiciona della pandimie. Ma si sapi le billa suspiciona non durino come nu billa filma che si pirda nel cammina della rialitati.

Sunava, sunava il malitta tilifona (“mannaggie a Meuccia!”).

“Dutturi, dutturi, come stavi doppa la Pasquette?”.

Muntilbano: “Bini, magnai truppa ma ura mi mitta nu puca a diete e apparamma”.

C: “Glila haviva ditta ia che nun duviva esagerari cu la suppressati”.

M: “Ma a mia il maiali mi piacia”.

C: “Ma pirchia non si faci vigana: nun lu sapia che il verus nascia propria pirchia ci stanna lia allivaminta ‘ntensive”.

M: “Ura ci pinsa e poia ti dica”.

C: “Bine, io l’havi distrubbata pirchia vuliva che lia mi planassi chi voli diciri tascaforse… “.

M: “Tu dicci chilla de Colaa?”.

C: “Allura li clamana spissa”.

M: “Accusi pari”.

C: “Sissi, ma allura che fusse chesta tascaforse?”.

M. “La tascaforse è na strutturi che sirva al managgerra per haviri cunsiglia su chella che s’havi da fari e chella che macari nun s’edda fari”.

C: “Ma allura a che sirva il managgerra se addicida la tascaforse”.

M. “Sirva commo camere cunsultive”.

C: “Ma nuia nun ci havvma le Cammera nustre?”.

M: “Sissi, ma sugno clusa”.

C: “E chi l’havi cluse?”.

M: “La pandimia”.

C: “Ma allura la pandimie nun si futtia nihila della demucratie”.

M: “La pandimia è fasciste”.

C: “Eppoia che faci Colaa?”.

M. “Havi da diri al Prisidinta Cunta… “.

C: “E che faci Cunta?”.

M: “Addici chilla che dicia Colaa”.

C: “Ma allura a che sirva Colaa e a chi sirva Cunta?”.

M. “E’ una bona pregunda”.

C: “E quinni la tascaforse facia il prugramma che chella che havia da arapriri e chella che diva spittari n’atu puca”.

M: “Sissi”.

C: “E dunqua quanno possa iri a circari le lumaca?”.

M: “Dal tettares maja prussima, fursa”.

C: “Va bine, quinni havimma da risistiri altira tri semmane cacirca”

M: “Sissi”.

C: “Ma pari che voliano mittiri la patriemonialia; veru è?”.

M: “Stanna parlanna”.

C: “E chi la voli mittiri?”.

M: “L’havia cunsigliata chilla che tene le catene di cibba taliane”.

C: “Havia accapita: chilla che tene i baffia e la zilla”.

M: “Sissi”.

C: “Allura havia capita pirchia havivana numinata il cunsiglia di Colaa”.

M: “Pirchia?”.

C: “Pirchia havi na da mittiri le mana nella nustra tasca (forse)”.

M: “(…)”.