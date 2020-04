CorSport: la Roma vuole Mertens e gli offre un triennale da 3,5 milioni più bonus

Il club giallorosso avrebbe avviato un nuovo sondaggio per il belga nelle ultime ore. Dries ha risposto con un sorriso sardonico sapendo di avere altre offerte, non solo dal Napoli

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la Roma avrebbe avviato recentemente un sondaggio per Dries Mertens. Il belga, dal canto suo, avrebbe risposto con un sorriso sardonico. E’ forte di altre offerte, compresa quella di De Laurentiis, che prima del blocco da Covid-19, lo aveva quasi convinto a firmare il rinnovo.

“È storia delle ultime ore un nuovo sondaggio di Petrachi per Dries Mertens, svincolato del Napoli, altro attaccante assai gradito a Fonseca. Per lui, che ha 33 anni contro i 34 di Dzeko, sarebbe pronto un contratto triennale da 3,5 milioni più i bonus, al quale peraltro Mertens ha risposto con un sorriso sardonico sapendo di avere altre offerte, non solo da De Laurentiis che prima del blocco lo aveva quasi convinto a firmare (4,5 netti per due anni più 2,5 alla firma)”.