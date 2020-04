“Ciao Babbo Natale, quanti casi ci sono al Polo Nord? Puoi uccidere questo virus?”

Su Repubblica Firenze la lettera di una bimba fiorentina di sette anni. Disorientata di fronte all’emergenza sanitaria, scrive a Babbo Natala, il mito di tutti i bambini. Una lettera fuori stagione per chiedergli se per caso può fare qualcosa per fermare il disastro in corso.

Ha perso i suoi punti di riferimento, Anna. E’ questo il suo nome. Frequentava la prima elementare, prima che il virus le togliesse anche la possibilità di andare a scuola.

“Ciao Babbo Natale, come va al Polo Nord? Come stai, come sta Mamma Natale, tutto bene? Quanti casi ci sono al Polo Nord? Io vivo a Firenze e non ho mai assistito ad una cosa come questa. Non vedo i miei amici, parenti e posti da tre settimane. Come stanno le renne? Come stanno gli elfi? Puoi uccidere questo virus? Puoi far sì che si può tornare a scuola? Puoi far sì che si possano vedere i parenti, gli amici e i

posti?”.