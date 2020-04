Carraro: «Il calcio non può chiedere privilegi non concessi agli altri cittadini»

Repubblica intervista Franco Carraro. Dirigente sportivo, politico, ex presidente del Coni. Riconosce l’importanza economica e sociale del calcio, ma invita ad una maggiore sensibilità e attenzione alle priorità. Invita a non avere così fretta di ricominciare.

«Il contesto è complesso. Lo sport è per definizione promiscuo, quella che era la sua forza ora è diventata la sua debolezza. Nessuno può dichiarare che Atalanta-Valencia a porte aperte abbia avuto conseguenze nefaste sul contagio o sia stata una bomba biologica, ma nessuno può nemmeno dichiarare il contrario. È bellissimo che il calcio ricominci, ha il dovere di provare tutte le strade, ma le raccomandazioni scientifiche della federazione dei medici sportivi per la riapertura delle attività e del campionato, che prevedono controlli e negatività di tutti, sono sostenibili solo da una decina di squadre, in più mi sembrerebbe molto incauto staccare la Serie A dalla B e snaturare così lo spettacolo. Meglio prendere tempo anche perché l’umanità con il virus dovrà conviverci».