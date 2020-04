Anm si prepara alla fase 2, passeggeri dimezzati in Metro e 15 linee bus prioritarie

«Abbiamo calcolato il loadfactor, cioè il coefficiente di occupazione di 2 persone al metro quadrato e queste sono le misure che siamo pronti ad adottare per il distanziamento sociale sui mezzi pubblici. Se dal ministero si deciderà per la distanza di un metro per ciascun passeggero, i numeri sono destinati a ridursi ancor di più».

Pascale continua:

«Andiamo tutti incontro ad un nuovo mondo. Non possiamo prevedere dati di traffico perché non sappiamo in quanti sceglieranno di usare i mezzi pubblici, invece che le automobili che diversi studi danno come mezzo di trasporto prescelto dai cittadini, non appena potranno spostarsi di nuovo».