Altafini: «Pelè è il migliore ma non capisce di calcio. Cosa faccio? Stiro, sono bravo a stirare»

Al Mundo Deportivo: «Ha detto che Ronaldo è il migliore del mondo. Il migliore è Messi, Ronaldo è stato costruito. Giusto l’1-1 tra Barcellona e Napoli»

Il campione italo-brasiliano che ha militato in serie A nel Napoli e nel Milan ha rilasciato una lunga intervista al Mundo Deportivo in cui ha riconosciuto in Pelè il miglior calciatore di tutti i tempi

Il migliore di tutti i tempi?

«Pelé ha raggiunto la perfezione. Ha giocato con entrambi i piedi allo stesso modo e, in modo eccellente, è stato bravo di testa. L’ho visto giocare. Ha segnato molti gol e in ogni modo …»

Adesso invece il migliore è Messi

«Il miglior giocatore del mondo. Ho letto un’intervista di Pelè che ha affermato che Cristiano Ronaldo è oggi il migliore al mondo. Pelé è il migliore di tutti i tempi ma non capisce il calcio. Cristiano Ronaldo è stato costruito fisicamente. Messi è nato così, essendo un genio. Segna i goal con enorme facilità».

Ha parlato della pandemia.

Le giornate sono lunghe? Molto. Vado al supermercato, cammino, faccio ginnastica, guardo molta tv, film e leggo i giornali per vedere cosa succede. Faccio cose in casa, cucino, stiro. Sono bravo a farlo (ride).

Della sfida tra Napoli e Barcellona infine non si sbilancia ma ammette

«Il Barça non ha giocato molto bene. Per quel che si è visto, il pareggio è giusto». Lautaro? È un bravo giocatore, ma non è un fenomeno.