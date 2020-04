5 cose che si possono ordinare a casa senza dover uscire

È un momento delicato, che costringe dunque a fare delle rinunce. Nonostante questo, per fortuna, ci sono diverse opportunità per svagarsi sul web, o trovarvi quello che ci serve.

Stiamo vivendo una situazione non comune, che prevede delle restrizioni da rispettare ad ogni costo. È un momento delicato, che costringe dunque a fare delle rinunce. Nonostante questo, per fortuna, ci sono diverse opportunità per svagarsi sul web, o trovarvi quello che ci serve. Dai beni di prima necessità fino ad arrivare agli oggetti di svago e intrattenimento, passando anche per il vino: su Internet possiamo ordinare di tutto.

Cosa si può ordinare online?

Già nell’ultimo anno, il 2019, e a maggior ragione di questi tempi, si registrava un importante boom per quanto riguarda le ordinazioni online, con lo shopping telematico assoluto protagonista. Fra i prodotti più gettonati di questi tempi troviamo, com’è ovvio che sia, beni di prima necessità come gli alimenti e i presidi medici, ma anche altri oggetti, come i giochi per bambini. Nella lista degli svaghi non possono mancare i dispositivi elettronici, insieme all’abbigliamento, e ad altri must come i prodotti per gli animali.

La spesa online: per evitare la fila presente in molti supermercati, oggi gli italiani sono di fatto molto propensi a fare la spesa online. Anche su Internet, però, si creano le “code”, per via del grande traffico in termini di ordinazioni. Come evitare di fare la fila pure sul web, e come possiamo scongiurare l’esaurimento dei prodotti in stock? Meglio ordinarli subito dopo la mezzanotte, perché c’è maggiore disponibilità.

Tutti i gusti dei liquidi per le e-cig: gli amanti dello svapo possono utilizzare portali specializzati come Blu, ad esempio, che offre diversi gusti di liquido per sigaretta elettronica, e la spedizione direttamente a casa. Dovendo stare obbligatoriamente fra le mura domestiche, anche i fumatori più incalliti potrebbero considerare l’opzione e-cig: in questo modo infatti grazie ai numerosi aromi disponibili, potrebbero ridurre il numero di sigarette fumate e soprattutto eliminare l’odore di fumo dentro casa.

Cialde per caffè espresso: da anni oramai il mercato delle cialde per caffè ha deciso di sbarcare sul web, e in una situazione come questa se ne può trarre beneficio. Gli amanti della nota bevanda – magari immersi nello smart-working – possono infatti navigare in rete e ordinare su Internet le proprie cialde preferite. In questo modo si eviterà di restare senza un appiglio fondamentale, in un momento di stress come l’attuale.

La Playstation: quale modo migliore per ingannare il tempo e per infrangere i momenti di noia? Grazie alla Playstation possiamo infatti divertirci e svagarci insieme agli altri, per merito dei vari giochi in multiplayer. E chi non ha la console di casa Sony, può tranquillamente ordinarla sul web, dato che negozi digitali come Unieuro continuano a spedire con regolarità i propri prodotti.

Il vino online: un bicchiere di vino fa buon sangue, dicono i più saggi: di questi tempi è più prezioso che mai. Nessun problema perché, se la vostra cantinetta domestica è rimasta a secco, è possibile porvi rimedio ancora una volta grazie al web. In rete si trovano infatti diversi e-commerce specializzati proprio nel settore enologico, che effettuano consegne a domicilio, e che permettono di ordinare tantissime bottiglie.