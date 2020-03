Tuttosport: nel puzzle del futuro di Icardi c’è posto anche per il Napoli

“Quel Mauro Icardi corteggiato la scorsa estate è in cima alla lista di Fabio Paratici come prima e più di prima visto che la tappa al Psg può esser propedeutica proprio per un trasferimento a Torino. I francesi hanno una opzione di riscatto (al netto del diritto di veto di Icardi) fissata a quota 70 milioni di euro. Non è escluso che – vista anche una integrazione non pienissima nello spogliatoio transalpino – Psg e Juventus possano accordarsi per un riscatto, da parte dei primi, con successiva cessione in favore dei secondi. Nel caso, pure l’Inter avrebbe comunque di che gioire: l’amministratore delegato Beppe Marotta ha infatti inserito una ulteriore clausola per la quale, nell’evenienza di cui sopra, i milioni incassati dall’Inter diventerebbero 85 e non 70 (peraltro, quasi tutti di plusvalenza visto che Icardi è segnato a bilancio per 1,8 milioni). Il motivo per cui Paratici deve muoversi d’anticipo è proprio legato alla complessità dell’affare, con tutti i suoi passaggi. E con tutti i competitor pronti ad inserirsi: sempre riavvolgendo il nastro e restando in tema amarcord estivi, ecco che potrebbe ricomparire l’opzione Napoli nel caso in cui il giocatore tornasse all’Inter: Aurelio De Laurentiis provò a convincere l’attaccante ad agosto sino all’ultimo giorno utile”.