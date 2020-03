Sky – Assemblea di Serie A solo se si arriva a 14 membri

Il giornalista di Sky Riccardo Gentile ha riportato le ultime novità sul possibile svolgimento dell’Assemblea dei club di Serie A mentre è in corso il Consiglio di Lega

“Il Consiglio di Lega è inziato alle 10. C’erano Scaroni, Marotta, Percassi Jr e Lotito. Negli ultimi minuti sono arrivati Paratici, Joe Barone e Pradè e Calvo in rappresentanza della Roma. L’assemblea ci sarà se almeno 14 club si registrano, altrimenti questi ultimi saranno soltanto uditori della riunione. Molto dipenderà da quello che deciderà il Governo dopo il consiglio del Comitato scientifico. La certezza è che in questa fase, nel palazzo del CONI, si stia discutendo se tutti sono d’accordo sul continuare a porte chiuse oppure no. Il campionato potrebbe andare avanti per 30 giorni a porte chiuse, altrimenti deciderà il Governo. Aspettiamo altri rappresentanti, Juventus, Fiorentina e Roma non erano attese”.