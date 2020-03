Serie C, la Pro Vercelli annulla partite e allenamenti. Troppo pericolosi

Lo comunica il club sui canali social. Lo stop andrà avanti fino al termine dell’emergenza sanitaria per Coronavirus

La Pro Vercelli, squadra militante in serie C, ha deciso di sospendere le partite e gli allenamenti fino a quando non sarà finita l’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Lo ha comunicato il presidente Secondo in conferenza stampa.

“Ne riparleremo più in là, spero il prima possibile, quando l’emergenza-Coronavirus sarà giunta al termine. Per adesso, viene prima la salute. Spero di rivedere presto in campo i miei ragazzi: sarà sinonimo della fine di questo brutto periodo. Prima che di calciatori questa società è fatta di persone e la loro salute viene prima di tutto. Ko a tavolino? Ce ne faremo una ragione. In questo momento, le priorità sono altre”.

Su Twitter, Secondo ha dato ulteriori spiegazioni. Gli allenamenti con 25-3 ragazzi sono troppo pericolosi, ha scritto. Aggiungendo che si augura che l’Assocalciatori sia d’accordo con la sua posizione.

#Secondo 🎙️: “Le partite e gli allenamenti di 25-30 ragazzi insieme sono pericolosi, non possono essere gestiti in condizioni di sicurezza. Credo che anche l’#Aic e @17tommasi siano d’accordo con la nostra posizione” — F.C. Pro Vercelli 1892 (@ProVercelli1892) March 9, 2020