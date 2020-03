Matteo Salvini non si fa capace. Mentre nella sua Lombardia oggi è stato inaugurato un ospedale all’insegna del “chissenefrega del distanziamento sociale” (tanto hanno avuto pochi morti in regione), Matteo Salvini ha dato un occhio alla suddivisione dei contagiati regione per regione e alla percentuale di contagiati rispetto alla popolazione. L’ex ministro dell’Interno è saltato dalla sedia dopo aver notato che la Campania è ultima in questa speciale graduatoria. E, alla stregua di molti benpensanti locali che si sentono soffocati dalle intemerate verbali di De Luca, ha trovato la soluzione nella carenza di controlli e nell’insufficienza di tamponi (ipotesi in parte vera, solo da qualche giorno la regione ha preso un ritmo di oltre mille tamponi al giorno ma la percentuale di contagiati non ha per fortuna mai superato il 20%).

Ecco cosa ha detto Salvini in diretta facebook:

Dopo i giorni scorsi, Salvini torna nuovamente ad attaccare la Campania affermando: «E’ quella che sta facendo meno controlli e meno tamponi che in tuta Italia, mi rifiuto di pensare che siano gli ultimi in tutta Italia in proporzione alla popolazione». Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Facebook parlando dei controlli per frenare il contagio da Coronavirus. Sicuramente non tarderà la risposta del governatore De Luca.

Concludiamo citando un amico milanese. «Un bel titolo sarebbe: “Io mi tengo il lanciafiamme di De Luca, voi godetevi lo spritz di Milano”»