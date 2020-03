Coronavirus, il prefetto non fa giocare Juve-Milan. Allora deve saltare anche Napoli-Inter

Niente porte chiuse per la gara di Coppa Italia. Ma perché Torino ha un trattamento diverso a Napoli. A questo punto serve uniformità. La polemica social su Ronaldo

Mentre si ragionava sulla possibilità di far giocare la semifinale di Coppa Italia Juve-Milan a porte chiuse, è di pochi minuti fa la notizia che si va invece verso il rinvio.

Una notizia che, se confermata, andrebbe nella direzione ancora una volta favorevole ai bianconeri, dal momento che molto probabilmente Cristiano Ronaldo non ci sarebbe stato perché ha la mamma ricoverata per ictus. E rilevarlo non è alcuna mancanza di rispetto ne’ nei confronti di Ronaldo ne’ della mamma.

Il tecnico in conferenza stampa aveva già sottolineato che la presenza del portoghese sarebbe dipeso dai suoi problemi personali e che, in caso di assenza, avrebbe probabilmente adottato il 4-4-2.

A questo punto, però, non capiamo. Perché Napoli-Inter dovrebbe giocarsi? O si ferma lo sport, o si gioca. Milan-Juve si poteva giocare a porte chiuse. Se il prefetto di Milano non lo ha ritenuto possibile, allora bisogna adottare simili decisioni in tutta Italia.