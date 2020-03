Repubblica: Meret vive male il sorpasso di Ospina

Ieri s’è fermato di nuovo per un infortunio Alex Meret, che ha perso anche per i suoi recenti problemi fisici il posto da titolare. Ma il portiere sta vivendo male soprattutto dal punto di vista psicologico il sorpasso subito da Ospina, che per volontà di Gattuso gli ha sottratto la maglia da titolare (e forse la chance di andare con la Nazionale agli Europei)