Repubblica: in Campania va in scena lo spettacolo in streaming anti-coronavirus

In tanti aderiscono alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19

La definisce lo spettacolo anti-coronavirus Repubblica l’iniziativa di alcuni teatri napoletani per non fermare gli spettacoli nonostante le restrizioni previste dall’emergenza. Si sono riorganizzati grazie al web per portare avanti la stagione e restituire un po’ di normalità alla vita delle persone

Il Nest di San Giovanni a Teduccio, per esempio, non ferma l’arte. Ogni lunedì, per cinque settimane, va in scena sui social dai profili privati degli artisti e della compagnia. Così ieri sera alle 21 Francesco Di Leva, con il regista Pino Carbone, ha trasmesso on line in diretta “ Muhammad Alì”. Per aderire basta commentare il post e garantire la propria partecipazione. Per ora la quarantena è prorogata al 3 aprile, così per coprire l’intero periodo il Nest metterà in scena fino a lunedì 6 altri spettacoli. Protagonisti saranno Adriano Pantaleo, Giuseppe Miale di Mauro e Giuseppe Gaudino. Concerto a porte chiuse per Marco Zurzolo che si esibirà sabato alle 21 dal suo spazio Ztl – Zurzolo Teatro Live in streaming sulla sua pagina social.

In tanti hanno aderito alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, anche l’ Ischia Film Festival che sul suo portale ( www. ischiafilmfestival. it) ha aperto la sezione “ Il Cinema contro il coronavirus”, dove saranno visibili in streaming i film delle passate edizioni. Nella speranza che si possa svolgere la prossima edizione in programma dal 27 giugno al 4 luglio