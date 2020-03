Report Napoli: distrazione per Maksimovic, ma Koulibaly è pronto per Barcellona

Cambio in difesa: i tempi di recupero di Maksimovic verranno valutati nelle prossime settimane, ma nel frattempo Koulibaly ha lavorato in gruppo. Non preoccupano Demme e Insigne

Si ferma Maksimovic, ma recupera Koulibaly. Il “cambio” in difesa avverrà presumibilmente a Barcellona, 19 giorni dopo l’ultima partita del Napoli. Alla ripresa della preparazione, in attesa di sapere se venerdì si giocherà o meno a Verona, le novità più importanti riguardano proprio i due difensori.

Il report ufficiale infatti dice che Maksimovic ha sostenuto gli esami strumentali che “hanno riscontrato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane”. E’ quasi certo che per il 18 marzo non sarà arruolabile da Gattuso, che però potrà contare, appunto, su Koulibaly, il quale oggi “ha svolto l’intero allenamento in gruppo”.

Per quanto riguarda gli altri “Meret ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato”, mentre non destano preoccupazione le condizioni di Demme e Insigne che prima della pausa si erano fermati per dei piccoli fastidi.