Pornhub dà una mano agli italiani a casa: fino al 3 aprile gratis i contenuti premium

Inoltre il popolare sito porno ha deciso di “donare la propria percentuale di proventi del mese di marzo della piattaforma Modelhub per aiutare l’Italia durante questa emergenza”

Pornhub dà una mano agli italiani. In coda a tutte le altre iniziative solidali che in questo periodo si sommano per rendere la permanenza forzata a casa più confortevole, arriva anche quella del più importante sito di pornografia al mondo.

Fino al prossimo 3 aprile chi vorrà usufruire dei contenuti “premium”, normalmente a pagamento, potrà farlo gratis, senza associare la carta di credito. “Per tenervi compagnia nel corso di queste settimane in casa”, specifica il comunicato che si apre sulla home del sito se non ci si fa distrarre da… tutto il resto.

Inoltre Pornhub ha deciso di “donare la propria percentuale di proventi del mese di marzo della piattaforma Modelhub per aiutare l’Italia durante questa emergenza”.