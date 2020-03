Moviola Gazzetta: Non è rigore, ma Milik non andava ammonito

Non sembra esserci contatto falloso di Bremer su Milik al 31′, quanto una caduta di entrambi nel cercare la palla.

Anche la Gazzetta concorda sull’assenza di rigore per il contatto in area tra Bremer e Milik nel primo tempo di Napoli-Torino, ma secondo Lusena anche il giallo per il polacco non andava dato

Al 31’ primo episodio per Mariani: sugli sviluppi di un corner del Napoli Bremer e Milik vanno giù in area: non sembra esserci contatto falloso del granata quanto una caduta di entrambi nel cercare la palla, ma sembra un errore fischiare fallo al polacco anziché lasciar giocare. Al 62’ Izzo in area Toro va per intercettare un cross di Zielinski ma il pallone lo colpisce sul braccio. Mariani è lì, fa ampi segni e dice tutto ok, valutando che l’arto del granata, pur aperto, è naturale rispetto alla dinamica in caduta. Al 92’ da dietro su Elmas Ansaldi rischia, ma è solo giallo.