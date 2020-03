Milik e Koulibaly recuperano, ma con l’Inter confermati Mertens e Maksimovic

Il report dell’allenamento conferma che l’attaccante e il difensore sono arruolabili per l’Inter, ma Gattuso resta intenzionale a tenerli in panchina

“Lavoro in campo per Malcuit e Koulibaly. Llorente e Younes hanno svolto lavoro in palestra”. Se lo stringato accenno del report dell’allenamento del Napoli al difensore senegalese chiarisce che Koulibaly è ormai pienamente recuperato, per Milik parlano le foto: l’attaccante si è allenato regolarmente in gruppo dopo il differenziato fatto ieri ed è dunque pienamente a disposizione di Gattuso per la semifinale di Coppa Italia di giovedì sera.

Ma per l’Inter il tecnico ha altre idee: al centro dell’attacco azzurro ci sarà Mertens, dopo il turno di semi-riposo forzato contro il Torino, e in difesa Maksimovic ormai è diventato un titolare. Per il resto dovrebbe tornare dal primo minuto Demme e potrebbe rifiatare Fabian Ruiz. Certo del posto anche Mario Rui, al posto di Hysaj.