Il Mattino: De Laurentiis spinge per un taglio del 30% degli stipendi

De Laurentiis ha spinto per entrare nei dettagli di un piano per il taglio degli stipendi: vista l’incidenza del 67% sul fatturato del club, Il Napoli, facendo due conti, potrebbe risparmiare circa 28 milioni di euro mentre tutta la Serie A circa 465 milioni. Un taglio non uguale per tutti: si va da un minimo del 15 per cento per chi guadagna 300 mila euro a un massimo del 30 per cento per gli ingaggi superiori a 1,5 milioni di euro.