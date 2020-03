L’Oms: “la pandemia sta accelerando, in 4 giorni 300mila contagi”

Il direttore generale: «Bisogna testare ogni caso sospetto, isolare e prendersi cura di ogni caso confermato, e rintracciare e mettere in quarantena ogni stretto contatto»

L’Oms ha lanciato l’allarme: la pandemia sta accelerando. I contagiati nel mondo sono oltre 340mila, i guariti circa 100mila, i morti 14.700. Sono i dati della Johns Hopkins University. Oltre un miliardo le persone di oltre 50 Paesi nel mondo che devono restare a casa.

Queste le parole del direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus da Ginevra

Ci sono voluti 67 giorni per arrivare ai primi centomila contagi, 11 giorni per 200mila e 4 giorni per trecentomila.

Per vincere, dobbiamo attaccare il coronavirus con tattiche aggressive e mirate: testare ogni caso sospetto, isolare e prendersi cura di ogni caso confermato, e rintracciare e mettere in quarantena ogni stretto contatto. Ma non siamo prigionieri delle statistiche. Non siamo spettatori indifesi. Possiamo cambiare la traiettoria della pandemia. I numeri contano, perché non sono solo numeri. Sono persone.

E poi l’allarme sul personale sanitario.